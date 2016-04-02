Ван Гаал: «Команду не построить за один год»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал ответил на недавнее заявление Алекса Фергюсона, который вступился за голландского специалиста.

«Фергюсон прав, я соглашаюсь с ним. Когда ты становишься у руля команды после такого великого тренера, как Фергюсон, то ожидания от твоей работы очень высоки.

Но вспомните, как тяжело было Фергюсону в «МЮ» в первые четыре года. Команду не построить за один год, это длительный процесс. У нас есть шансы пробиться в тройку, а также мы можем выиграть Кубок Англии», — сказал он.