Зидан: «Хамес полностью предан «Реалу»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан настаивает на том, что полузащитник «сливочных» Хамес Родригес остается предан столичному клубу.

Колумбиец, купленный в 2014 году за 80 миллионов евро и забивший в первом же сезоне 17 мячей, во втором сезоне на «Сантьяго Бернабеу» показывает куда более скромные результаты и с трудом пробивается в основной состав.

Находясь в расположении национальной сборной, Родригес дал интервью, в котором намекнул, что в составе южноамериканской команды он чувствует себя более счастливым, чем в «Реале».

Зидан отреагировал на это, заявив, что понимает чувства игроков, которым приходится смотреть матчи со скамейки запасных, но, будучи тренером, должен принимать непростые решения при выборе стартового состава.