Анчелотти уверен, что Роналду поборется за «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не сомневается в том, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду приложит все усилия, чтобы в четвертый раз получить «Золотой мяч».

«Я думаю, Роналду хочет вновь стать лучшим. Это хорошая мотивация для него. Уверен, он сделает все от него зависящее. То же я думаю и о Месси. Очень трудно сказать, кто из этих двоих возьмет трофей следующим. Это мог бы быть Неймар, демонстрирующий фантастические умения, или Хамес, мог бы и Суарес. Выбирать очень трудно, ведь они все на вершине», – отметил итальянец.