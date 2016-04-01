Бубнов: «Если «Зенит» не победит ЦСКА, о золотых медалях можно будет забыть»

Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 22-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» поделился ожиданиями от предстоящей игры. Напомним, встреча пройдет 3 апреля на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30.

«На данный момент, это ключевая игра в плане борьбы за чемпионство для «Зенита». Если команда Андре Виллаш-Боаша не победит основного конкурента, то о золотых медалях можно будет забыть. В связи с этим настрой у питерцев будет сумасшедшим. В этой встрече хозяевам нужно будет использовать все свои козыри. Их немало. Предположу, что «Зенит» возьмет мяч под контроль и будет диктовать свои условия – розыгрыши мяча с выводом на удар Халка или Дзюбы», – сказал Бубнов.