Брайтнер: «У «Барселоны» есть три Роналду»

Экс-футболист «Реала» Пауль Брайтнер считает, что наличие в составе «Барселоны» Месси, Суареса и Неймара эквивалентно наличию трех версий Криштиану Роналду.

«Реал» занят тем, что противопоставляет себя «Барселоне». Но, судя по всему, у них нет состава, который способен конкурировать с каталонским. Возможно, их игра слишком сконцентрирована на Роналду, а игроки привыкли к тому, что им нужно лишь отдать мяч португальцу, а он забьет. Это упрощает игру для противника.

С «Барселоной» все иначе – у них есть три Роналду. Я не хочу выступать против «Реала», но это может быть причиной того, что их результаты нестабильны», – сказал Брайтнер.