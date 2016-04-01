Червиченко: «Аленичеву до Бердыева еще очень далеко»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко накануне матча 22-го тура между красно-белыми и «Ростовом» сделал прогноз на данную встречу, а также сравнил работу Дмитрия Аленичева и Курбана Бердыева.

«Доказать, что не зря «Спартак» выбрал Аленичева, а не Бердыева, по одному матчу сложно. Когда я говорю, что Бердыев лучше Аленичева, то я не сужу по отдельно взятому матчу. Я анализирую, насколько хорошо футболисты понимают свою задачу, насколько правильно команда играет, как отдаются игроки на поле при минимальном бюджете команды.

Один матч, может, что-то и покажет; я думаю, что и Аленичева-то взяли на основании пары матчей, которые «Арсенал» неплохо провел, в том числе и против «Спартака». Но на длинной дистанции Аленичеву до Бердыева еще очень далеко. Тем не менее думаю, что встреча завершится вничью со счетом 1:1», – сказал Червиченко.