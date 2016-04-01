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Червиченко: «Аленичеву до Бердыева еще очень далеко»

1 апреля 2016, 18:18
8

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко накануне матча 22-го тура между красно-белыми и «Ростовом» сделал прогноз на данную встречу, а также сравнил работу Дмитрия Аленичева и Курбана Бердыева.

«Доказать, что не зря «Спартак» выбрал Аленичева, а не Бердыева, по одному матчу сложно. Когда я говорю, что Бердыев лучше Аленичева, то я не сужу по отдельно взятому матчу. Я анализирую, насколько хорошо футболисты понимают свою задачу, насколько правильно команда играет, как отдаются игроки на поле при минимальном бюджете команды.

Один матч, может, что-то и покажет; я думаю, что и Аленичева-то взяли на основании пары матчей, которые «Арсенал» неплохо провел, в том числе и против «Спартака». Но на длинной дистанции Аленичеву до Бердыева еще очень далеко. Тем не менее думаю, что встреча завершится вничью со счетом 1:1», – сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Бердыев Курбан Аленичев Дмитрий Червиченко Андрей
Комментарии (8)
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Aztec58
1459524148
Бестактно, как и всё от Червя, ага.
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klkl
1459524225
Жирный червяк вылез)))
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koka7751
1459526524
Ростов - вперёд!!!!!
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Black Jask
1459530951
Согласен, так как Бердыев всегда отталкивается от классификации игроков, находит с ними общий язык, прорабатывает каждый участок поля с ними и достигает результата. Конечно не всегда бывают победы, но того чего достиг ФК Ростов просто неимоверно. Бердыев-тренер Европейского уровня, ему надо в сборную России!!! Будет идеально-выстроенная защита и хорошие контратаки, так же возможно даже и игра в атакующий футбол, ведь игроки сборной России получше чем Ростова. При всём уважении к Леониду Слуцкому, он хороший тренер, ну у него всё на один лад, он не хочет какие-то новые схемы построить, уже давно пора менять центральную защиту!
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Александр Став
1459531179
предлагаю запретить высказывания червиченко на Бомбардире. это оскорбляет неравнодушных к футболу и любящих этот вид спорта.
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VVM1964
1459536779
А КТО ТАКОЙ ЧЕРВИЧЕНКО ? ТОЖЕ МНЕ АВТОРИТЕТ !
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sochi-2013
1459537850
До Бердыева всем далеко, но все команды он тренировать не может!
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compka
1459544704
Спартак согласен на ничью?
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