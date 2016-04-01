Виллаш-Боаш: «Слуцкий — честный и достойный человек»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш пообщался с клубной пресс-службой перед матчем с ЦСКА в рамках 22-го тура РФПЛ. Особое внимание португалец уделил персоне Леонида Слуцкого, который совмещает должности главного тренера армейцев и наставника сборной России.

— Нет ли у Леонида Слуцкого преимущества, поскольку он знает, как чувствуют себя сейчас зенитовцы?

— Конечно, у него есть какая-то информация на этот счет — о состоянии, мотивации. Понятно, что это непростой и немного неловкий момент для тренера. Но должен сказать, что Слуцкий — достойный человек с сильными качествами, и то как он вел себя, говорит, что он честен.

Хотя, безусловно, это не самая обычная ситуация, когда тренер команды, которая борется за чемпионство, является и тренером сборной. Она не идеальна и может дать определенное преимущество. Однако то, как он вел себя в сборной, говорит о том, что он честный и достойный человек.

Напомним, что матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 3 апреля. Начало встречи в 19:30.