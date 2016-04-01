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Аленичев: «Ультиматумов в «Спартаке» мне не выдвигали»

1 апреля 2016, 12:06
9

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признал, что руководство клуба не давит на него и не ставит никаких ультиматумов. Также специалист прокомментировал игру Романа Широкова в последних матчах.

– О чем думаете, когда наблюдаете за игрой Широкова образца 2016 года?

– О том, что он еще может принести пользу нашей сборной на чемпионате Европы. Один из лучших российских футболистов, владеющих последним пасом. Широкову нужны лишь хорошие нападающие, способные делать открывания, а Рома их мячом непременно найдет.

– В матче против французов за 69 минут он получил мяч 14 раз. Сильный показатель для плеймейкера?

– Маловато. Но если бы играли не с Францией, а с Люксембургом, цифра была бы другой. От соперника многое зависит. С одной из лучших команд Европы не так просто получать мячи и ими распоряжаться.

– Вас не раздражают разговоры: «Займет Аленичев такое-то место — останется, нет — уйдет»?

– Не обращаю внимания. Начну зацикливаться на этом – возникнет помеха работе. Давно себе сказал: пусть пишут и говорят, я буду абстрагироваться.

Задача попасть в еврокубки существует, да. Но ультиматумов в прямой постановке мне никто не выдвигал.

По итогам 21 тура «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Аленичев Дмитрий
Комментарии (9)
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proеzd2
1459502420
работал спокойно Лимон.
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tunik84
1459503044
да
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ФК Зенит всея Руси
1459509718
Аленичев: «Ультиматумов в «Спартаке» мне не выдвигали» --- Вот этот пофигизм, безразличие к результатам, равнодушие к высоким задачам, безамбициозность -- и губят Спартак. Нет, не губят. Погубили.
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Trava_Coentrão
1459510413
без нормальной линии защиты им ничего не светит
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LeXxX282828
1459510421
Удачи тебе, Дима!!!
Ответить
vgarakh
1459510649
после поражения от Ростова придется уйти
Ответить
Aztec58
1459520195
Работай!
Ответить
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