Аленичев: «Ультиматумов в «Спартаке» мне не выдвигали»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признал, что руководство клуба не давит на него и не ставит никаких ультиматумов. Также специалист прокомментировал игру Романа Широкова в последних матчах.

– О чем думаете, когда наблюдаете за игрой Широкова образца 2016 года?

– О том, что он еще может принести пользу нашей сборной на чемпионате Европы. Один из лучших российских футболистов, владеющих последним пасом. Широкову нужны лишь хорошие нападающие, способные делать открывания, а Рома их мячом непременно найдет.

– В матче против французов за 69 минут он получил мяч 14 раз. Сильный показатель для плеймейкера?

– Маловато. Но если бы играли не с Францией, а с Люксембургом, цифра была бы другой. От соперника многое зависит. С одной из лучших команд Европы не так просто получать мячи и ими распоряжаться.

– Вас не раздражают разговоры: «Займет Аленичев такое-то место — останется, нет — уйдет»?

– Не обращаю внимания. Начну зацикливаться на этом – возникнет помеха работе. Давно себе сказал: пусть пишут и говорят, я буду абстрагироваться.

Задача попасть в еврокубки существует, да. Но ультиматумов в прямой постановке мне никто не выдвигал.

По итогам 21 тура «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице.