Кейн сыграет против «Ливерпуля» без маски

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сыграет без защитной маски в матче 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Об этом рассказал главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино.

«В четверг он тренировался без маски, и все прошло хорошо. Это хорошая новость, потому всегда немного неприятно играть с такой штукой на лице», – сказал Покеттино.

Также наставник поделился впечатлениями от тренировки после возвращения игроков из сборных.

«Было тяжело, потому что почти все игроки участвовали в матчах своих сборных. Думаю, все они получили удовольствие и рады вернуться назад.

Это была первая тренировка после возвращения. В четверг и пятницу мы готовимся к мату с «Ливерпулем», и я уверен, что мы подойдем к этой игре в отличном состоянии».

Матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 2 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.