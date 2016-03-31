Венгер: «Кройфф был похож на Джеймса Дина: он курил и играл»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился воспоминаниями о Йохане Кройффе.

«Кройфф был одним из кумиров моего детства, потому что не был намного старше меня и при этом делал на поле то, чего я не мог!

Он был кем-то вроде Джеймса Дина от футбола: он курил и играл. Я видел, как перед матчем с нами в Страсбурге он съел сэндвич, а потом вышел на поле и был лучшим в той игре.

Всем своим поведением он демонстрировал свободу, и такая сила личности была исключительной редкостью в то время.

Личность Кройффа повлияла на меня и на все мое поколение», – сказал Венгер.