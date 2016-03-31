Головин: «Если бы играли с Францией более раскованно, то имели бы шансы на победу»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин подвел итоги товарищеского матча с командой Франции, отметив при этом, что российская команда имела шансы на успех в этой встрече.

Напомним, что игра, которая состоялась на стадионе «Стад де Франс», завершилась поражением подопечных Слуцкого со счетом 2:4.

«Французы оба тайма провели на своeм уровне, а вот мы поначалу будто бы маленько испугались. Боялись получать мячи, в атаку шли робко. Во втором тайме полностью раскрылись, и начало всe получаться, но уже было поздно. Если бы так играли с первых минут, у нас были бы большие шансы даже победить в этом матче», – заявил Головин.