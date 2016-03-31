Романцев: «Пока мы только обживаемся на новом стадионе»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем отношении к домашнему стадиону красно-белых — «Открытие Арена».

«Стадионы, где нет удобств, где нет эстетической красоты, они не особенно посещаемые. Наш стадион, к счастью, является другим. Это тот стадион, на который хочется идти. Это тот стадион, на котором удобно сидеть. Это тот стадион, на котором чувствуешь себя как дома.

Но стадион пока не стал мне слишком родным. Надо на нем что-то выиграть. Вот тогда будет родной на 100%. Пока мы только обживаемся там, осваиваемся, но если на этом стадионе мы, в конце концов, станем чемпионами, это будет здорово, это будет сказка, это будет праздник в спартаковской семье, в семье спартаковских болельщиков», — сказал он.