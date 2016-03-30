Канте: «Полностью сконцентрирован на «Лестере», об интересе других клубов не задумываюсь»

Полузащитник сборной Франции и «Лестер Сити» Н’Голо Канте рассказал о том, каким он видит продолжение своей клубной карьеры.

«Я буду сражаться за «Лестер» до конца этого сезона. Что будет в следующем сезоне не знает никто, посмотрим. На данный момент я полностью сконцентрирован на «Лестере». Мы должны закончить этот сезон хорошо, об интересе других клубов ко мне я не задумываюсь», – сообщил француз.

В текущем сезоне Канте сыграл за «Лестер», идущий на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, в 33 матчах, забил один гол и отметился тремя голевыми передачами. Ранее в прессе появлялась информация об интересе к 25-летнему французу со стороны таких клубов, как лондонский «Челси» и мадридский «Реал».