Бубнов: «Россия не готова к Евро-2016»

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов считает, что Россия пока не готова к Евро-2016. Об этом он заявил после матча Франция – Россия (4:2).

«В первом тайме французы буквально смяли соперника, безраздельно владели территорией, инициативой, не позволили создать опасности даже на подступах к своей штрафной и повели с разницей в два мяча. При этом они включились процентов на 60-70 от своих реальных возможностей. Когда же по ходу второй половины встречи россияне сокращали отставание до минимума, хозяева тут же включали обороты и восстанавливали статус-кво. Франция — команда и без того более классная, а россияне еще дали ей такую фору.

Для сборной России, действовавшей на пределе возможностей, встреча получилась противоречивой как в общем, так и в персональном плане. Абсолютно разные по содержанию таймы, четыре пропущенных мяча, к двум из которых причастен Юрий Лодыгин, с другой стороны — два забитых с успешно исполненного стандарта и классной комбинации.

Если говорить о позитивных сторонах, то это неравнодушие, классный второй гол, большой объем полученной информации, а также осознание того, что состав, заканчивавший встречу, — именно тот, от которого стоит отталкиваться в дальнейшем. Он более скоростной и сбалансированный. В целом же не стоит питать радужных иллюзий: к чемпионату Европы сборная России, в отличие от Франции, пока не готова», — сказал Бубнов.