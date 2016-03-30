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Бубнов: «Россия не готова к Евро-2016»

30 марта 2016, 11:20
19

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов считает, что Россия пока не готова к Евро-2016. Об этом он заявил после матча Франция – Россия (4:2).

«В первом тайме французы буквально смяли соперника, безраздельно владели территорией, инициативой, не позволили создать опасности даже на подступах к своей штрафной и повели с разницей в два мяча. При этом они включились процентов на 60-70 от своих реальных возможностей. Когда же по ходу второй половины встречи россияне сокращали отставание до минимума, хозяева тут же включали обороты и восстанавливали статус-кво. Франция — команда и без того более классная, а россияне еще дали ей такую фору.

Для сборной России, действовавшей на пределе возможностей, встреча получилась противоречивой как в общем, так и в персональном плане. Абсолютно разные по содержанию таймы, четыре пропущенных мяча, к двум из которых причастен Юрий Лодыгин, с другой стороны — два забитых с успешно исполненного стандарта и классной комбинации.

Если говорить о позитивных сторонах, то это неравнодушие, классный второй гол, большой объем полученной информации, а также осознание того, что состав, заканчивавший встречу, — именно тот, от которого стоит отталкиваться в дальнейшем. Он более скоростной и сбалансированный. В целом же не стоит питать радужных иллюзий: к чемпионату Европы сборная России, в отличие от Франции, пока не готова», — сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия Россия Франция Бубнов Александр
Комментарии (19)
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15426378s
1459326865
а ехать то надо если прошли отбор.
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Marat116 01
1459327341
Бубнов прав. Зачем сборной Широков ???? Все равно что в меньшинстве играть. Чем он занимался в центре поля? Или это ему аванс за прошлый отбор. Мутко тоже:- не обращайте внимание. Да давайте на евро из группы не выйдем и не будем обращать внимание. Слуцкий набрал цсковцев и учитывая, что он их тренер, хочешь не хочешь, подсознательно на них надеется. Нужен независимый тренер. Жаль, что надежда умирает последней. А так надеемся, а в итоге те же вилы (грабли)
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klkl
1459327939
Особенно хорошо сыграло Бревнище! Или он вчера кондуктором был? Или человеком-пауком? аха-ха))) зенит,епт)))
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grihakr
1459329079
крицюк смольников игнашевич семёнов жирков мамаев дзагоев иванов самедов шатов смолов
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Kollljan
1459330200
Осталась надежда на Крицюка.
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bringing
1459331301
Дно
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Aztec58
1459334105
Россия готова к Евро, но исключительно в собственную силу, которой, естественно, не хватит в матчах с серьёзными соперниками.
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msbleff
1459340380
да готова сборная к евро, просто основной состав реанимировать надо немного.
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карасевщинa
1459340912
нужно наигрывать свою же молодежь в клубах, сделать лимит как с легами 3-4 не старше 21 в составе но откуда она у политпроекта и лыжников, головка то по блату цскашному получил место новый мажор
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1459346990
Плоды деятельности Мутко.
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