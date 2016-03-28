Мостовой: «Французы могут кого-то поберечь в матче с Россией»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями перед товарищеским матчем национальной команды против сборной Франции.

«Интересно дождаться составов. Французы в последней игре сыграли основой, а с Россией могут кого-то поберечь. У нас же состав более-менее известен, сыграет основа. Не жду какой-то веселой игры. Хозяева будут владеть преимуществом, а мы постараемся искать счастье в контратаках», – заявил Мостовой.

Напомним, матч Франция – Россия состоится 29 марта на «Стад де Франс».