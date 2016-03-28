На матче «Ростов» – «Спартак» будет аншлаг

В кассах стадиона «Олимп-2» не осталось билетов на матч «Ростов» – «Спартак», который состоится 2 апреля в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

«Все билеты на матч «Ростов» – «Спартак» реализованы. Они продавались с ограничениями – четыре-пять штук в одни руки. Руководство клуба пытается решить проблему с перекупщиками. Очень много билетов ими покупается через интернет, а не выдать бронь мы не имеем права. Вполне вероятно, что какая-то часть билетов появится в продаже за час до начала матча – снимается бронь и невыкупленные места будут в кассах», – заявили в кассах стадиона.