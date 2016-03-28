Сборную России в Париже охраняют автоматчики

Сборная России в воскресенье прибыла в Париж, где 29 марта состоится товарищеский матч против сборной Франции. В аэропорту команду встретил наряд охранников с автоматами. Усиленные меры безопасности связаны с терактами, которые произошли в Париже и Брюсселе.

Сборная поселилась в отеле в городе Сен-Клу, который расположен в шести километрах от стадиона «Парк де Пренс». Вход гостиницы охраняют полицейские, а по ее территории выставлены вооруженные патрули.

Отметим, в этом же отеле сборная России будет жить во время Евро-2016.