Симэн: «Если «Арсенал» уволит Венгера, пострадает так же, как «МЮ»

Бывший голкипер лондонского «Арсенала» Дэвид Симэн выразил мнение, что увольнение Арсена Венгера с поста наставника «канониров» может повлечь за собой серьезные последствия.

«Мне так надоел весь негатив, который связывают с «Арсеналом». Смена в управлении командой? Я бы не делал этого. Я являюсь настоящим фанатом Арсена Венгера.

Нужно посмотреть, как закончится сезон. Взглянуть на то, что было неправильно и сделать выводы. Посмотрите на «Манчестер Юнайтед», что с ними случилось после того, как ушел великий тренер Алекс Фергюсон.

Фанаты «Арсенала» могут быть разочарованы. Я могу их понять. Я тоже порой впадаю в это состояние. Но мы не должны принимать это лишь негативно, нужно стараться искать позитивные стороны», – отметил Симэн.