Товарищеский матч. Гол Дайера принес англичанам победу в игре с Германией

В товарищеском матче сборная Германии проиграла команде Англии – 2:3. По ходу встречи немцы вели со счетом 2:0 благодаря голам Тони Крооса и Марио Гомеса, однако точные удары Гарри Кейна, Джейми Варди и Эрика Дайера принесли сборной Англии победу. Отметим, что Варди свой гол забил первым же касанием после выхода на замену.

Товарищеский матч

Германия – Англия – 2:3 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Кроос, 43; 2:0 – Гомес, 57; 2:1 – Кейн, 61; 2:2 – Варди, 74; 2:3 – Дайер, 90+1.