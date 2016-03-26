Дарвин: «В сборной у Акинфеева нет конкурентов»

Бывший вратарь «Спартака» Юрий Дарвин заявил, что у голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева нет конкурентов в сборной России.

– Неужели у Акинфеева совсем нет конкурентов?

– Нет. Вратарь сборной должен показывать стабильную и основательную игру, ему должны верить защитники, считать его своим.

– Уровень Акинфеева прекрасно известен. Может, с Литвой стоит доверить сыграть новичкам?

– Думаю, так и будет – оба проведут по 45 минут. А с Францией выйдет Акинфеев. Эта встреча не рядовая, тут важен результат, к тому же это будет проверка качества нашей команды. Если в Москве можно экспериментировать, то с французами не до этого.

– В чем преимущество армейца над остальными?

– Стабильность, уверенность и огромный опыт. Игорь выходит на поле спокойно, прекрасно сыгран с защитой. А это очень важно.