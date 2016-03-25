Бывший пресс-атташе сборной России: «Бердыева в «Спартаке» не будет»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков не считает реальным переход главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева на работу в «Спартак».

«Бердыев готов прийти в «Спартак» только при условии, что на всех ключевых постах будут его люди. Его единомышленники.

Хотя, насколько знаю, уже не готов. «Ростов» близок к тому, чтобы решить вопрос с финансированием на следующий год, а это было единственным условием Бердыева, чтобы остаться. И он остается. Вопреки слухам о договоренности со «Спартаком».

Правда, теперь совершенно непонятно, что будет делать Федун, если Аленичев не финиширует в первой четверке», – написал Казаков у себя в колонке.