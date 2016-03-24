Кавани: «Хотел бы поиграть в АПЛ»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани лестно отозвался о чемпионате Англии, в котором он может продолжить карьеру.

«Хочу ли я поиграть в Премьер-лиге? Знаете, ответить «нет» на это я мог бы только в шутку. Это вполне нормально – думать об этом. Это самая классная, самая известная лига в мире. Любой игрок, мечтающий о выступлениях на высшем уровне, обратит внимание, когда им заинтересуются английские клубы.

Но дальше этого мои мысли не идут. Реальность такова, что на сегодня я игрок «ПСЖ». А я всегда уважал клубы, за которые выступал, как если бы я был их болельщиком. У меня контракт с «ПСЖ», я обязан его уважать. Но я считаю чемпионат Англии очень привлекательным, это правда», – сказал Кавани в интервью Get French Football News.

Напомним, что агент футболиста не стал исключать возможный уход Кавани из «ПСЖ».