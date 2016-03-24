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Жирков: «Пиво эффективнее любого мельдония»

24 марта 2016, 10:19
15

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал запрет к употреблению мельдония.

– Месяц назад вы знали такое слово «мельдоний»?

— Нет.

— Вам никогда его не давали?

— Нет. Я вообще практически не принимаю таблеток, разве только проверенные витамины. И не очень понимаю, зачем этот препарат нужен.

— Говорят, для быстрого восстановления.

— Лучший восстановитель – это пиво (смеется). Так и напишите: пиво эффективнее любого мельдония.

— А если бы вам сказали: примете всей командой мельдоний и сразу выиграете чемпионат Европы, выпили бы?

— Так, а не взялись ли вы подрабатывать в WADA (Международное антидопинговое агентство – прим. «Бомбардира»). Как мы можем стать чемпионами, если не пройдем первый же допинг-контроль?!

Нет, не пили мы никакой мельдоний и не собираемся начинать.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (15)
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AloneStalker
1458804287
Красава, Юра! Респект!
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Grelas
1458804384
Точно, Юра, с рыбкой под футбол...со скамейки запасных)
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headdevil
1458804850
По ходу Гарая подсадил на пиво, тот теперь на поле выйти не может
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cruiff
1458808318
Пиво и особенно кальян. Даже для маленьких детей Жиркова.
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Alex3920486
1458810440
Юра жжет... Красава..)) Но дело свое знает, не знал лучшего, левого хава..
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трениришко
1458810511
так они особо и не напрягаются, зачем им восстанавливаться
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klkl
1458814360
Ну что за проект, то бухают, то кальян курят))] разогнать их. Надо
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zenitforever2015
1458815886
Ещё один шутник, после Дзюбы....
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iuda
1458822498
Юра, а ты не пробовал пиво с мельдонием?
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Barsuk52
1458822770
А водка тогда лучше чего
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