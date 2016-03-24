Жирков: «Пиво эффективнее любого мельдония»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал запрет к употреблению мельдония.

– Месяц назад вы знали такое слово «мельдоний»?

— Нет.

— Вам никогда его не давали?

— Нет. Я вообще практически не принимаю таблеток, разве только проверенные витамины. И не очень понимаю, зачем этот препарат нужен.

— Говорят, для быстрого восстановления.

— Лучший восстановитель – это пиво (смеется). Так и напишите: пиво эффективнее любого мельдония.

— А если бы вам сказали: примете всей командой мельдоний и сразу выиграете чемпионат Европы, выпили бы?

— Так, а не взялись ли вы подрабатывать в WADA (Международное антидопинговое агентство – прим. «Бомбардира»). Как мы можем стать чемпионами, если не пройдем первый же допинг-контроль?!

Нет, не пили мы никакой мельдоний и не собираемся начинать.