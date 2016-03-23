Голубев: «Ростову» важно сегодня правильно завершить чемпионат»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что «Ростов» должен завершить сезон в лидерах.

«Очевидно, что мне хотелось бы увидеть «Ростов» в еврокубках — и даже на новом стадионе, но, вероятно, не успеем его сдать к этому времени. Нам важно сегодня правильно завершить чемпионат — это непростая задача, потому что завершающая часть турнира традиционно проходит сложнее, все хотят играть, а теперь все еще и сильно хотят играть с «Ростовом». И мы это прекрасно видим, понимаем, чувствуем, и нам нужно решить самые разные вопросы — технические, финансовые, мы этим занимаемся практически в еженедельном режиме, и, надеюсь, команда выполнит поставленную задачу — быть в лидерах», — приводит слова Голубева интернет-издание «Чемпионат-Ростов».

Напомним, что после 21 тура «Ростов» занимает второе место в чемпионате России и на два очка отстает от лидера.