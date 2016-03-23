Гризманн: «Симеоне побеседовал со мной, и я постепенно стал забивать»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о том, как ему удалось стать одним из лидеров команды.

«Сначала мне было трудно адаптироваться к стилю игры «Атлетико». В середине лета главный тренер команды Диего Симеоне побеседовал со мной, и я постепенно стал забивать. Лишь посредством голов футболист становится лидером нападения. В раздевалке же я остаюсь тем же самым человеком, стараясь помогать своим одноклубникам», — сказал француз.

Гризманн перешел в «Атлетико» летом 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету в чемпионате Испании 30 матчей, в которых он забил 17 мячей.