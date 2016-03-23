Каспер Шмейхель: «Мы пока ничего не выиграли. Людям нужно расслабиться»

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель рассказал о своем отношении к успешному выступлению команды в этом сезоне.

«Мы пока ничего не выиграли. Думаю, людям нужно немного расслабиться. Впереди еще долгий путь.

Мы твердо стоим ногами на земле и делаем то, что делали на протяжении всего сезона – движемся от матча к матчу.

На нас нет никакого давления, мы наслаждаемся футболом.

Я не ожидал, что мы мгновенно достигнем такого успеха, но всегда верил, что мы способны на что-то особенное. Например, попасть в еврокубки», – сказал Шмейхель.