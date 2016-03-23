Гризманн: «Брюссельские теракты напомнили мне о том, что пытался забыть»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о том, как он воспринял серию террористических актов в Брюсселе.

Напомним, сестра Гризманна находилась в парижском концертном зале «Батаклан», который подвергся атаке террористов в ноябре прошлого года, но ей удалось спастись.

«Когда я услышал, что произошло, то вспомнил о вещах, которые пытался забыть. Моя поддержка, мои мысли с жертвами и их семьями», – сказал Гризманн.

Также футболист поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной Голландии.

«Мы полностью доверяем нашей службе безопасности, а сами постараемся сделать все возможное на поле».