Ле Гре: «Риск всегда есть, но во время матча с Россией будут обеспечены все меры безопасности»

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заверил, что товарищеская встреча сборной этой страны против команды России пройдет в безопасности.

«Во время этой игры безопасность будет на по-настоящему эталонном уровне. Матч состоится обязательно, болельщики смогут спокойно посетить стадион. Определенный риск есть всегда, но все меры безопасности будут обеспечены», – сказал Ле Гре.

Также функционер оценил вероятность срыва чемпионата Европы из-за террористической угрозы.

«Не думаю, что чемпионат может быть сорван. Власти страны, организаторы турнира, УЕФА – все сделают все возможное. Мы ожидаем около двух миллионов туристов».

Матч Франция – Россия состоится во вторник, 29 марта. Начало – в 22:00 по московскому времени.