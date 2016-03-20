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Дзюба: «Трудно играть, когда на трибуне три червя»

20 марта 2016, 20:33
18

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Отметим, что в данной встрече форвард записал на свой счет один из голов.

«Играли чересчур вальяжно. Один начинает заниматься своими делами, это на всех переваливается, начинаются потери на ровном месте. Да и атмосфера не та, плюс искусственное поле, для многих оно вообще опасно, побаиваются. Трудно играть, когда на трибуне три червя, один из них просто кричит «соберитесь» или что-то такое. Я поле в Самаре не видел, но антуража, конечно, не хватало.

Ничего, главное, что мы выиграли. Самара – крепкий орешек, они обыграли нас в Петербурге, сегодня их нужно было победить. Один сэйв Лодыгина многое для нас сделал, игра могла пойти более нервно. А так – одержали заслуженную победу без особых напрягов», – отметил Дзюба.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Дзюба Артем
Комментарии (18)
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тоха187
1458496667
черви - фанаты дзюбы
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апоголлл
1458497037
нельзя так.уважение хоть какое-то к людям надо иметь.нехорошо сказал. показал полное отсутствие хоть одной извилины в голове.
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Сармат Ростов
1458497090
Вот за это я терпеть его не могу!!! Урод моральный...
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ЖОРРО
1458497117
На Дзюбу ходят болельщики-черви,тараканы,жуки и другие насекомые...))
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Диктор
1458498530
Зазвездилось дерево.
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Asbjorn
1458498791
ничего,уйдет Халк,посмотрим как ты забивать станешь,червь
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Aztec58
1458499093
Ой, блин, культурный человек из культурной столицы!
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СЛАВА 81
1458499629
Мелкотравчатый, паскудный игрочишко.
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grand-igor
1458502123
когда на трибуне три червя, И ОДИН НА ПОЛЕ
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Финт
1458502624
Три червя,это он так про болельщиков? вот идиот,мда нет слов!
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