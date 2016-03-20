Дзюба: «Трудно играть, когда на трибуне три червя»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Отметим, что в данной встрече форвард записал на свой счет один из голов.

«Играли чересчур вальяжно. Один начинает заниматься своими делами, это на всех переваливается, начинаются потери на ровном месте. Да и атмосфера не та, плюс искусственное поле, для многих оно вообще опасно, побаиваются. Трудно играть, когда на трибуне три червя, один из них просто кричит «соберитесь» или что-то такое. Я поле в Самаре не видел, но антуража, конечно, не хватало.

Ничего, главное, что мы выиграли. Самара – крепкий орешек, они обыграли нас в Петербурге, сегодня их нужно было победить. Один сэйв Лодыгина многое для нас сделал, игра могла пойти более нервно. А так – одержали заслуженную победу без особых напрягов», – отметил Дзюба.