В Уфе с рейса на Москву были сняты пьяные болельщики «Динамо»

Вчера 19-го марта в Уфе с рейса на Москву были сняты дебоширившие болельщики «Динамо», прилетевшие в столицу Башкирии поддержать сине-голубых в поединке с местной «Уфой» (1:0).

Сообщается, что фанаты московского клуба после посадки в самолет принялись избивать одного из пассажиров.

«Парней в фирменных синих шарфах не хотели пускать еще на регистрации, так как некоторые были нетрезвые. Большинство вели себя тихо, агрессивный был только один. В салоне они сидели примерно на 25-27 рядах, люди от них начали отсаживаться.

Я был в начале салона и не видел, что именно произошло, но, когда повернулся на шум, мужчина в синей футболке кого-то бил. Потом говорили, что пострадавший пассажир сделал компании замечание. На шум разнимать их прибежали стюардессы. Надо отдать должное их профессионализму, они оперативно приняли все меры. Кто-то вызвал полицию», – рассказал очевидец произошедшего порталу «Башинформ».

Представители транспортной полиции не стали опровергать данную информацию, но при этом заявили, что не намерены до завтра давать каких-либо комментариев по случившемуся.