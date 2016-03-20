Сафонов: «Краснодар» и «Локомотив» сыграют вничью»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что предстоящая игра 21-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» завершится вничью (1:1).

«Важная встреча для обеих команд, ведь они борются за место в еврокубках, являются ближайшими соседями по турнирной таблице Премьер-лиги. Логично, что матч завершится вничью, чтобы потери команд были минимальными», – отметил Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 21-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».