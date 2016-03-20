Сафонов: «Зенит» набрал неплохой ход в чемпионате, почувствовал вкус крови»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящей игре 21-го тура российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом» успех со счетом 2:0 будут праздновать сине-бело-голубые.

«Петербургский «Зенит» набрал неплохой ход, почувствовал вкус крови. Чего только стоит домашняя победа над казанским «Рубином». Думаю, что и в поединке с коллективом из Самары они наберут свои дежурные три очка», – заявил Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 21-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».