Мостовой: «Такое впечатление, что Жирков давно играет за «Зенит», а Кокорин не понимает, где находится»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру Юрия Жиркова, Александра Кокорина и Маурисио, пополнивших состав «Зенита» в межсезонье.

«Надо понимать, что новички пришли в «Зенит» в разном функциональном состоянии. Лучше всех оно было у Жиркова, который сейчас регулярно играет. Причем, создается такое впечатление, что Юрий уже давно выступает за «сине-бело-голубых». Кокорин долгое время не имел игровой практики, что сразу бросается в глаза, когда он появляется на поле. Александр теряется, порой не понимая, где он находится и что ему делать. Дают о себе знать и те авансы, которые ему в свое время были выданы. Нужно им соответствовать, но не получается. Что же касается Маурисио, то это классный футболист, уже забивший шикарный гол за «Зенит», и ниже своего уровня он не опустится», — констатировал Мостовой.