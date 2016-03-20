«Крылья Советов» — «Зенит». Онлайн-трансляция

«Зенит» вылетел из Лиги чемпионов и может спасти сезон лишь вновь завоевав чемпионство, но сегодня петербуржцам противостоят «Крылья Советов», которые уже сумели огорчить команду с берегов Невы в первом круге.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 14:30. Не пропустите!