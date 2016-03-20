РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Краснодар» и вышел на третье место

В матче 21-го тура РФПЛ «Локомотив» в гостях взял верх над «Краснодаром» – 2:1.

Благодаря этой победе железнодорожники вырвались на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Краснодар – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дюрица, 39; 1:1 – Перейра, 58; 1:2 – Самедов, 67.

Краснодар: Крицюк, Калешин, Гранквист, Страндберг, Торбинский, Мамаев, Газинский (Жоаозиньо, 23), Ахмедов, Перейра, Ари (Вандерсон, 76), Смолов (Подберезкин, 77).

Локомотив: Гилерме, Денисов, Дюрица, Чорлука, Михалик (Ндинга, 87), Пейчинович, Самедов, Тарасов, Коломейцев (Миранчук, 79), Игнатьев (Касаев, 64), Хенти.

Предупреждения: Гранквист, 37; Перейра, 85 – Михалик, 20; Дюрица, 86; Касаев, 90.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

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