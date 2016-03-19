«Эвертон» – «Арсенал». Смотреть онлайн

В поединке 31-го тура АПЛ «Арсенал», все еще не утративший шансы в борьбе за титул, приедет в гости к неуступчивому середняку «Эвертону», способному потрепать нервы кому угодно, тем более, на своем стадионе. Посмотрим, что возьмет вверх: мастерство и высокий индивидуальный класс игроков или же командная игра и фактор своего поля.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало игры «Эвертон» – «Арсенал» в 15:45. Не пропустите!