«Челси» – «Вест Хэм». Онлайн-трансляция

«Челси» потерял все шансы на трофеи, поэтому теперь бьется только за собственную честь. «Вест Хэм» же не прочь обыграть именитого соперника, чтобы подтянуться поближе к зоне Лиги чемпионов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 18:00. Не пропустите!