Венгер: «Для английских команд АПЛ стала Лигой чемпионов»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился своим мнением о выступлении английских клубов на европейской арене. В четвертьфиналах еврокубков этого сезона остались только два клуба из АПЛ – «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и «Ливерпуль» в Лиге Европы.

«Это не очень хорошо, но мне трудно дать разумное объяснение. Премьер-лига – очень требовательный турнир, а в следующем сезоне она станет еще сильнее – это точно.

Возможно, АПЛ стала для английских команд Лигой чемпионов – вот что происходит.

Каждая игра здесь так тяжела, что мы потом испытываем проблемы в Европе. Некоторые команды, выступающие в Лиге Европы, предпочитают ей АПЛ», – сказал Венгер.