Семин: «В шестерке лидеров выделю «Зенит»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал свое мнение о чемпионской гонке в Премьер-лиге, а также о претендентах на еврокубковые места.

- Это нормальная ситуация в футболе. Кто-то подтягивается наверх, кто-то сдает позиции. В прошлом сезоне «Динамо» выглядело очень мощно, и все ждали, что «бело-голубые» вот-вот вмешаются в спор за «золото». На деле все получилось с точностью до наоборот. Из команды ушли практически все ведущие игроки, и сегодня динамовцы ближе к аутсайдерам. В межсезонье «Локомотив» потерял своего лучшего форварда Умара Ньяссе, и неизвестно, сумеют ли железнодорожники найти ему замену.

- Кого бы вы выделили в шестерке лидеров, которая, как уже очевидно, разыграет медали и места в еврокубках?

- Безусловно, «Зенит». Питерский клуб никого не потерял зимой, только приобрел. Просто удивительно, что команда Андре Виллаш-Боаша находится сейчас не на первой или второй позиции. Уверен, что свое турнирное положение питерцы поправят. Уровень игроков «Зенита» выше, чем в других командах российской Премьер-лиги.

- В Лиге чемпионов в последние годы Россию неизменно представляют «Зенит» и ЦСКА. Остальные будут довольны путевками в Лигу Европы?

- Может быть, для «Ростова» это и будет удачей. Особенно если команда завоюет «бронзу». Для «Локомотива» и «Спартака», которые в свое время регулярно играли в Лиге чемпионов, вряд ли путевка во второй по рангу европейский клубный турнир может считаться достижением. Не говоря уж про «Зенит» с ЦСКА. Весь смысл чемпионата России в том, чтобы по его итогам получить возможность помериться силами с командами уровня «Баварии» и «Ювентуса». Любой, кто видел этот матч, почувствовал разницу с тем, что мы наблюдаем на российских стадионах. Естественно, наши сильнейшие клубы ставят целью поучаствовать в футбольном празднике под названием Лига чемпионов. Это и в финансовом отношении выгодно, и имидж клуба повышает на долгие годы.