Агент Туре шантажирует «Манчестер Сити»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является представителем полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, призвал «горожан» быстрее решить вопрос с контрактом футболиста, который заканчивается этим летом.

«Мы хотим узнать позицию клуба на этой неделе. Если не узнаем, то начнем переговоры с другими клубами. Яя хотел бы остаться, ему нравится «Сити». Если кто-то думает, что мы затрагиваем этот вопрос из-за денег, то это не так – недавно отклонили предложение из Китая. С Гвардиолой или без – «Сити» должен принять решение», - заявил Селюк.