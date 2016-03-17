Тренер: «Новичок «Манчестер Юнайтед» похож на Алвеса»

Джон Керр, бывший тренер Мэтью Олосунде, который перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе из МЛС, считает, что он многим похож на защитника «Барселоны» Даниэля Алвеса.

«Он очень атлетичен, чего не скажешь по его внешнему виду. Он не кажется особо сильным, но это впечатление обманчиво.

Он быстро восстанавливает скорость. Он играет на многих позициях – в полузащите, в центре, справа. Он так быстр, что его игру можно сравнить с Даниэлем Алвесом. Он любит идти в атаку», - сказал Керр.