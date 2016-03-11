«МЮ» подписал 18-летнего студента американского колледжа

Защитник Мэтью Олосунде стал игроком «Манчестер Юнайтед».

18-летний футболист ранее выступал за «Нью-Йорк Ред Буллз», однако покинул клуб ради обучения в колледже.

Сообщается, что манкунианцы достигли соглашения с молодым футболистом 29 января, однако вынуждены были отложить официальное оформление сделки до того времени, когда Олосунде получит международное разрешение.

Выступать игрок будет за молодежную команду «Манчестер Юнайтед».