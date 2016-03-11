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    «МЮ» подписал 18-летнего студента американского колледжа

    Защитник Мэтью Олосунде стал игроком «Манчестер Юнайтед».

    18-летний футболист ранее выступал за «Нью-Йорк Ред Буллз», однако покинул клуб ради обучения в колледже.

    Сообщается, что манкунианцы достигли соглашения с молодым футболистом 29 января, однако вынуждены были отложить официальное оформление сделки до того времени, когда Олосунде получит международное разрешение.

    Выступать игрок будет за молодежную команду «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Mirror.co.uk

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    11.03.2016 23:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Inflight 12 марта 2016, 00:32

      Каким образом в АПЛ попал футболист, не сыгравший 10 (или сколько там) за национальную сборную?

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