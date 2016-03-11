«МЮ» подписал 18-летнего студента американского колледжа

Каким образом в АПЛ попал футболист, не сыгравший 10 (или сколько там) за национальную сборную?
Защитник Мэтью Олосунде стал игроком «Манчестер Юнайтед».
18-летний футболист ранее выступал за «Нью-Йорк Ред Буллз», однако покинул клуб ради обучения в колледже.
Сообщается, что манкунианцы достигли соглашения с молодым футболистом 29 января, однако вынуждены были отложить официальное оформление сделки до того времени, когда Олосунде получит международное разрешение.
Выступать игрок будет за молодежную команду «Манчестер Юнайтед».