Ещенко: «Проблемы в атаке у «Динамо» возникают из-за молодых игроков»

Защитник «Динамо» Андрей Ещенко дал свою оценку поражению бело-голубых от «Терека» (0:1) во встрече 20-го тура РФПЛ.

«Обе команды, по сути, не создали голевых моментов. В эпизоде с пропущенным голом нужно было играть проще, тем более на таком поле. Просто выбить мяч. По такой игре ничья была бы более справедливым результатом.

Я с командой провел пока мало времени. Нужно еще притереться к партнерам. Что касается Бечирая, то он пока адаптируется. Он понимает русский язык, поэтому ему несложно.

Проблемы в линии атаки происходят из-за того, что два-три молодых игрока не знают, что делать на поле, хотя тренер объясняет. Сделаем выводы и будем готовиться к следующей игре», – отметил Ещенко.