Кейн: «Хочу стать одним из лучших мировых форвардов»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн признался, что желает стать одним из лучших нападающих мирового футбола.

«Я столкнулся с проблемами в начале сезона, но лучшие мировые игроки справляются с любыми неприятностями, и регулярно забивают 20-30 голов в сезоне.

Я хочу стать одним из лучших форвардов мира и знаю, мне постоянно нужно изыскивать новые методы для того, чтобы поражать ворота соперников. Должен забивать не только как в прошлом году, но и по-другому. Потому что сейчас защитники уделяют мне больше внимания, чем в прошлом сезоне», – сказал Кейн.