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Дзюба: «Автобус» «Ростова» заставит Моуринью краснеть»

13 марта 2016, 23:51
15

Форвард «Зенита» Артем Дзюба проанализировал выступление «Ростова».в нынешнем чемпионате России. Игрок сине-бело-голубых отметил организованность ростовчан. Напомним, что Дзюба в бытность игроком «Спартака» дважды выступал за желто-синих на правах аренды.

«Ростов» всегда был организованной командой. У них жестко-оборонительный футбол. Они чуть ли не отбиваются от многих соперников. Если они первый гол пропустят, думаю, им будет тяжело. Но то, что ростовчане играют отчаянно, с особым настроем, по-футбольному злыми, это заслуживает уважения. Плюс им сейчас немного везет.

Очень хочу посмотреть, как «Ростов» будет действовать и перестраивать игру после того, как пропустит гол, потому что сейчас они забивают гол, и после этого вскрыть их оборону очень сложно. Там такой «автобус», что Моуринью будет краснеть. Но в любом случае «Ростов» – молодцы.

Многие проводят аналогию с «Лестером», действительно, наш чемпионат только выигрывает от того, что такие команды лидируют. Помимо того, что у желто-синих очень хороший тренер, в клубе собраны сильные футболисты. Об этом тоже не стоит забывать», – сказал Дзюба.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Дзюба Артем
Комментарии (15)
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compka
1457906015
Неблагодарный
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50 лет со Спартаком
1457927876
Лишнее болтать не надо. Нах Зениту второй Широков.
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Обер-КанцлерЪ
1457931835
Дзюба хвалит Ростов, всё по делу причем. Вы интервью точно читаете, комментаторы?
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GOOOI
1457931892
Бердыев великий тренер у которого план на игру ,и нету в россии такого тренера .
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GOOOI
1457932363
И нету в России такого тренера и не будет который обыграет Барселону или Атлетико как это делал Бердыев, вот кому надо тренировать сборную.Он сделает из не знатных игроков команду.
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Psih86
1457934354
Я очень надеюсь что ни Ростов,ни Лестер не возьмет чемпионство!!!Играть надо зрелещно,больше половины игр смотреть не возможно!!!
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Каратель помойников
1457964020
интересно,а дерево дзюбы не заставляет народ улыбаться,материться?)
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