Дзюба: «Автобус» «Ростова» заставит Моуринью краснеть»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба проанализировал выступление «Ростова».в нынешнем чемпионате России. Игрок сине-бело-голубых отметил организованность ростовчан. Напомним, что Дзюба в бытность игроком «Спартака» дважды выступал за желто-синих на правах аренды.

«Ростов» всегда был организованной командой. У них жестко-оборонительный футбол. Они чуть ли не отбиваются от многих соперников. Если они первый гол пропустят, думаю, им будет тяжело. Но то, что ростовчане играют отчаянно, с особым настроем, по-футбольному злыми, это заслуживает уважения. Плюс им сейчас немного везет.

Очень хочу посмотреть, как «Ростов» будет действовать и перестраивать игру после того, как пропустит гол, потому что сейчас они забивают гол, и после этого вскрыть их оборону очень сложно. Там такой «автобус», что Моуринью будет краснеть. Но в любом случае «Ростов» – молодцы.

Многие проводят аналогию с «Лестером», действительно, наш чемпионат только выигрывает от того, что такие команды лидируют. Помимо того, что у желто-синих очень хороший тренер, в клубе собраны сильные футболисты. Об этом тоже не стоит забывать», – сказал Дзюба.