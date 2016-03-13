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  • Дзюба: «Теперь от ЦСКА нас отделяет шесть очков, все в наших руках»

Дзюба: «Теперь от ЦСКА нас отделяет шесть очков, все в наших руках»

13 марта 2016, 22:52
3

Форвард «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Рубином» в поединке 20-го тура РФПЛ отметил, что питерцев еще рано сбрасывать со счетов в чемпионской гонке.

«Со стороны, наверное, показалось, что мы забили, сколько хотели, а они сколько смогли, но это не совсем так. Начали мы не очень хорошо. У «Рубина» было два опасных момента, которые мы сами себе привезли.

В целом сегодня игра была наша, мы были очень заряжены на результат. Хорошо играли в атаке, наконец-то нас прорвало. Все говорили, что нападение у нас хромает, но в этом матче мы доказали обратное. Отличные комбинации были, нужный настрой. Подтянем все вместе защиту, не только футболисты обороны должны защищаться, а все игроки, вот тогда станем еще сильнее и опаснее.

Хорошо, что теперь шесть очков до первого места, а не девять, как было на прошлой неделе. Все в наших руках, будем стараться догонять, тем более «Зениту» со всеми лидерами играть дома. Поэтому повоюем еще.

Сегодня было важно победить. Мы видели, что основные соперники выиграли: и «Ростов», и «Спартак» с «Краснодаром». Нам не хотелось сегодня терять очки. В конце, если бы Данни не забил, была бы валидольная концовка», – сказал Дзюба.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем
Комментарии (3)
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APchelov
1457904690
Опять трендит. Мечтатель хренов. Ничему жизнь не учит. Один матч выиграл - уже чемпионом себя возомнил. С таким же успехом можно и вниз скатиться.
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СинукА
1457931440
Ну если сам будешь тащить
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vgarakh
1457956095
Вас от Ростова отделяет 6 очков, которого вам не догнать.
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