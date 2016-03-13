Зинченко: «Возможный вылет «Уфы»? У нас есть все, чтобы показывать хороший футбол»

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко после поражения в матче 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:2) заявил, что его команда располагает хорошими игроками и тренерским штабом, чтобы сохранить прописку в чемпионате России. Отметим, что на данный момент уфимцы занимают 14-е место в турнирной таблице.

– Как «Уфа» планирует выбираться из непростой ситуации?

– У нас хорошая команда, тренерский штаб – у нас есть все, чтобы показывать хороший футбол. К сожалению, сейчас результат не в нашу пользу, но, в принципе, по игре мы не дали ничего создать кроме момента с пенальти и концовки, когда не разобрались в эпизоде, и Самедов все здорово исполнил.

– Много слухов ходит касательно вашего будущего. Это как-то мешает готовиться к матчам и показывать свой уровень?

– Нисколько. Я стараюсь про себя не читать и не зацикливаюсь на этом.

– Каковы теперь шансы «Уфы» остаться в Премьер-лиге?

– Нам еще предстоит немало игр, так что сделаем все, чтобы выполнить свою задачу.