Ловчев: «Ростову» тяжело будет сохранить место в зоне Лиге чемпионов»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о турнирных перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне. Напомним, на данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ.

– «Ростов» первый в таблице. Надолго ли?

– Все зависит от команд более классных, чем «Ростов». Если там не возникнет внутренних проблем, и игроки высокого уровня постепенно выйдут на свой уровень, «Ростову» тяжело будет сохранить место в зоне Лиге чемпионов. Вскоре, через пару туров, все наберут форму, и там на первый план выйдет исполнительское мастерство. Но козыри у «Ростова» серьезные – физика, настрой и бесстрашие, опыт (все-таки Нобоа и Навас становились уже чемпионом страны и знают, как этого добиться) и, конечно, тренер.