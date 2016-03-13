Веденеев: «Форварды «Зенита» не великие бомбардиры»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев рассказал о том, чего он ждет от матча сине-бело-голубых против «Рубина» в 20 туре российской Премьер-лиги.

«Проблемы «Зенита» связаны не с мотивацией игроков, а сразу с несколькими факторами. Во-первых, была неправильно организована подготовка к сезону. Во-вторых, ужесточение лимита не позволяет Андре Виллаш-Боашу ставить в состав сильнейших игроков. Игры в Лиге чемпионов были успешнее во многом потому, что правила лимита там не действуют. В-третьих, большое количество травмированных еще больше усложняет ситуацию с выбором состава. Некоторые футболисты «Зенита» вообще не понимают, что происходит на поле. Новые идеи в плане организации взаимодействий могут вернуть питерцам уверенность в своих силах на оставшуюся часть чемпионата. Сейчас вся игра строится либо через Шатова, либо через Халка. Первый травмирован, второго держат трое. В результате нынешняя игра питерцев не соответствует уровню прошлого сезона.

«Зенит» находится в сложной ситуации: осенью растеряли очки и отстали от лидеров. Игра на атаку во втором круге неизбежно приведет к увеличению моментов у ворот питерцев, а стабильной игры в защите у них нет. Это шанс для «Рубина» и остальных соперников. Форварды «Зенита» не великие бомбардиры. Артем Дзюба и Александр Кокорин за свои карьеры не забивали много. Их средняя цифра за сезон – восемь-десять мячей. Дзюба – игрок штрафной площадки, напрямую зависящий от вингеров. Кокорин может за счет скорости сам создать момент. Но Виллаш-Боаш не использует их на поле одновременно», - отметил Веденеев.