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  • Корнеев: «Тот факт, что «Зенит» в этом чемпионате лидирует по числу забитых голов, ни о чем не говорит»

Корнеев: «Тот факт, что «Зенит» в этом чемпионате лидирует по числу забитых голов, ни о чем не говорит»

13 марта 2016, 18:34
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился своими ожиданиями от матча 20 тура российской Премьер-лиги между сине-бело-голубыми и «Рубином».

«Предстоящая игра, безусловно, важна для «Зенита» в психологическом плане. После неудачи в Лиге чемпионов понятно, что главным приоритетом для клуба должен стать чемпионат. Соответственно все силы нужно бросить на этот турнир. Матч с «Рубином» — возможность для футболистов реабилитироваться в глазах болельщиков, думаю, «Зениту» вполне по силам это сделать.

Как будет играть «Зенит»? Это как раз предсказуемо — хозяева приложат максимум усилий для достижения результата, станут прессинговать при потере мяча, оказывать давление. По осени все это срабатывало и нет смысла отказываться от такой игры весной, просто нужно прибавлять и самое главное — добиваться положительного результата. Тот факт, что «Зенит» в этом чемпионате лидирует по числу голов, еще ни о чем не говорит. Потому что если ЦСКА, условно говоря, выигрывает пять матчей по (1:0), это гораздо эффективнее, чем если «Зенит» побеждает в одном матче со счетом (5:0). Место в турнирной таблице определяют очки, а не число забитых мячей», - рассказал Корнеев.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин
Комментарии (1)
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Вомбат
1457883806
И когда же это срабатывало по осени, Корнеев? С Локомотивом, с Крыльями или с Краснодаром? Ведь в группе ЛЧ Зенит в высокий прессинг не играл. Наоборот - все матчи действовал от обороны. Болтуны вы там все. Никчемные болтуны.
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